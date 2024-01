IPTU, IPVA: quais boletos chegam no no início de ano e como ter desconto

IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano)

IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores)

Matrícula e material escolar

Seguros residencial, de carro e de vida

Quem tem imóvel próprio deve pagar o IPTU. No caso de aluguel, o mais comum é que o responsável pelo pagamento desse imposto seja o locatário, mas pode haver transferência de responsabilidade. Tanto quem tem casa própria quanto quem mora de aluguel deve pagar o IPTU. O tributo pode ser pago à vista, com desconto, ou parcelado.

O IPTU também é cobrado em cima do valor venal do imóvel. Em São Paulo, o imposto é de 1% em cima do valor, e estão isentos os imóveis residenciais que valem até R$ 230 mil. Há ainda descontos para certos imóveis. O IPTU pode ser pago à vista com desconto em janeiro ou parcelado em 12 vezes com o valor cheio. O desconto varia de acordo com a prefeitura.

Donos de veículos precisam pagar IPVA. Assim como o IPTU, o IPVA também oferece a opção do pagamento à vista ou parcelado. O IPVA custa de 1% a 6% do preço do veículo, dependendo do tipo de automóvel e do estado. Boa parte dos estados usa a tabela Fipe como referência para os veículos seminovos.

O IPVA começa a ser cobrado em janeiro. Há a opção de cota única com desconto de 3%, no caso da cidade de São Paulo, ou pagamento da primeira parcela. O parcelamento é feito em cinco vezes e termina em maio.

Lista de material escolar chega em dezembro do ano anterior. Pais com filhos em escolas particulares já começam a receber a lista de material escolar no fim do ano, com prazo para a compra até janeiro.