Com ancho e prime rib, rede de açougues bomba nas redes e fatura R$ 120 mi

Grupo faturou R$ 120 milhões em 2023. O faturamento do BBA ficou em R$ 70 milhões, BBB, R$ 44 milhões, e o Parrilla, R$ 6 milhões. O lucro não foi divulgado.

São quatro modelos de negócio: express, contêiner, plus com broiler e rotisserie. O investimento vai de R$ 329 mil a R$ 630 mil. A menor, loja express, tem até 80m² e conta com geladeiras com os produtos, um minimercado com itens como temperos, espetos e molhos e até uma pequena sala de corte de carne. A rotisserie é o modelo mais completo, com uma cozinha para a preparação de porções como arroz, legumes e batata, e ainda oferece churrasco para viagem. A partir de fevereiro, as unidades maiores também vão vender pratos executivos na hora do almoço, por valores entre R$ 39,90 e R$ 59,90.

Quando começou a abrir franquias, em 2021, também atraiu novos sócios. A Sato Rahal (empresa da apresentadora Sabrina Sato e seus irmãos) é sócia na BBA. Segundo Netão, Karin Sato (irmão de Sabrina) tem participação ativa na empresa e cuida do marketing e parcerias. Outros sócios são Duda Nagle (ex-marido da Sabrina, que ajuda na divulgação e imagem da marca), Renato Vasconcelos (cuida da expansão) e José Paulo Scheliga (responsável pelo financeiro). Sato Rahal e Vasconcelos são sócios também em outra empresa do Grupo: Bom Beef Burgers (BBB). "Não houve aportes de dinheiro por parte dos sócios. Cada um entrou na sociedade para agregar na área de mais afinidade."

Redes sociais ajudam a bombar o negócio. Desde 2014, antes mesmo de inaugurar o novo açougue, Netão postava conteúdo sobre carne no Facebook. Em 2016, começou a postar no Instagram e, em 2018, alimentou o seu canal no YouTube com vídeos sobre cortes de qualidade, receitas e dicas de churrasco. Hoje, ele e as marcas do seu Grupo têm mais de 3,4 milhões de seguidores nas redes sociais. Só no Instagram do Netão são 1,3 milhão de seguidores e em seu canal no YouTube, 1,2 milhão. Desde março de 2023, Netão apresenta o programa semanal "Na Grelha com Netão", na RedeTV!.

Restaurante e hamburguerias

A empresa decidiu expandir para outras áreas. Aberto em 2021, o Bom Beef Burgers tem 11 unidades em funcionamento, sendo uma própria (Santos) e 10 franquias (nove em São Paulo e uma no Rio). A hamburgueria foi criada durante a pandemia, inicialmente como delivery, para aproveitar colaboradores já treinados enquanto todas as lojas estavam fechadas.