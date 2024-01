Transações por DOC serão encerradas nesta segunda-feira, após quase 40 anos

O DOC perdeu espaço para meios de pagamento como o Pix. A Febraban aponta que as transações bancárias por DOC no primeiro semestre de 2023 totalizaram 18,3 milhões, disparada a menos utilizada no país. No total, a opção representa somente 0,05% dos 37 bilhões de operações feitas no período.

Até os cheques superam o DOC, com 125 milhões de transferências. Na sequência, figuram TED, a Transferência Eletrônica Disponível (448 milhões), boleto (2,09 bilhões), cartão de crédito (8,4 bilhões) e cartão de débito (8,4 bilhões). O Pix, lançado em 2020, lidera a preferência: 17,6 bilhões, quase metade do total.

A TED, que tem o mesmo objetivo do DOC, ainda vale. A diferença é que a TED não tem limite de valor para transferência, além de cair mais rápido na conta, se a operação for feita até o horário limite do banco para emissão da ordem de transferência, geralmente às 17h. Após esse horário, o dinheiro cai no próximo dia útil.

Tanto a TEC quando o DOC deixaram de ser a primeira opção dos clientes e sua utilização vem caindo continuamente nos últimos anos. Os clientes têm dado preferência ao Pix, por ser gratuito, instantâneo e também pelo valor que pode ser transacionado.

Walter Faria, diretor adjunto de serviços da Febraban