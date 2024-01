INSS divulga reajuste da aposentadoria para 2024; confira valores

Para quem recebe menos, o reajuste é feito com base no salário mínimo. Com a elevação do salário mínimo anunciada pelo governo, o piso dos benefícios do INSS passa a ser de R$ 1.412, representando um aumento de 8,4% em relação a 2023, que era de R$ 1.302 no início do ano.

Mediante o reajuste de toda a tabela conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do último ano, o teto dos benefícios concedidos pelo INSS será fixado para R$ 7.786,01, anteriormente estabelecido em R$ 7.507,49.

Quando a aposentadoria passa a ser paga com reajuste?

O reajuste será aplicado a partir do primeiro pagamento dos benefícios do INSS no ano.

Em janeiro, os repasses começam a ser feitos no dia 25 de janeiro (veja o calendário completo abaixo).

Calendário de pagamentos do INSS de janeiro

Confira abaixo as datas de pagamento do INSS referentes a janeiro: