JBS leva funcionários para trabalhar no exterior: 'Passei de 1ª na vaga'

Aprovados recebem orientação e acompanhamento específicos. Alguns deles são auxílio no processo do visto, compra de passagem aérea e documentação.

O programa foi criado em 2015. Inicialmente foi criado para promover o intercâmbio profissional de operadores da Friboi e da Seara para a cidade de Brooks, em Alberta, no Canadá.

Hoje há vagas para todos os níveis e departamentos.

Temos como missão dar oportunidade de um futuro melhor a todos os nossos colaboradores, e o JBS Sem Fronteiras é um exemplo de como a Companhia faz isso na prática. Somos uma empresa global, e isso possibilita a construção de carreira tanto no Brasil quanto no exterior.

Fernando Meller, diretor de RH da JBS Brasil

Como trabalhar na JBS

JBS está com 4.453 vagas abertas no Brasil. As vagas estão disponíveis no site da companhia. Para as vagas de operador de produção, o currículo precisa ser entregue pessoalmente.