STF decide que pessoas acima de 70 anos podem se casar com partilha de bens

Os ministros do STF decidiram, por unanimidade, contra a imposição do regime de separação de bens em casamento e união estável para pessoas que têm mais de 70 anos. Hoje o Código Civil obriga que pessoas desta faixa etária adotem o regime de separação de bens ao se casar. Na prática, a decisão do STF permite que os casais decidam qual o melhor tipo de partilha de bens para seu caso.

O que aconteceu

A discussão é objeto do ARE 1.309.642 (recurso extraordinário com agravo). A ação trata de um inventário que está sendo questionado por uma viúva, em que ela pede a aplicação do regime de bens da união estável.

Ela e o marido passaram a viver juntos quando o homem já tinha 70 anos. A união estável foi reconhecida pelo juízo de primeira instância, tal como a aplicação do regime geral da comunhão parcial de bens, mas a decisão foi questionada pelos herdeiros, que recorreram.