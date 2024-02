Após 'um ano para esquecer', startups devem receber investimentos em 2024

As startups devem receber mais investimento em 2024 com quedas de juros e equilíbrio no preço de oferta das empresas no mercado. As startups que oferecerem soluções ligadas à inteligência artificial devem se destacar na corrida pelo dinheiro dos investidores ao longo do ano, segundo especialistas ouvidos pelo UOL.

O que aconteceu

2023 foi um ano "para esquecer". Amure Pinho, fundador e presidente do Investidores.vc, plataforma de investimento em startups, afirma que o ano passado fez com que empresas reavaliassem suas operações, já que não havia tanto dinheiro disponível no mercado.

O ano passado serviu para reequilibrar os valuations das empresas, ou seja, quanto aquela empresa vale para receber investimento. Estes valores ficaram muito altos em 2020 e 2021, quando as startups entregaram diversas soluções necessárias para o momento pandêmico.