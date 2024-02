Leilão da Receita tem pedalinho, fantasia de Bumblebee e mais itens

A abertura da sessão para lances será em 29 de fevereiro, às 10h. As propostas podem ser apresentadas no site entre das 8h do dia 21 às 21h do dia 28. O comprador deve ter contas GOV.BR com nível de confiabilidade Prata ou Ouro para participar.

Pessoas físicas não poderão comprar todos os lotes. Elas podem oferecer propostas de valor de compra para os lotes de números 3 a 6, 8, 9, 11, 15, 16, 32 a 50, 59, 61, 66, 73, 74, 80, 81, 85, 93 e 94. Pessoas jurídicas podem dar lances em todos os lotes, mas não podem comercializar os produtos dos lotes 3 a 6 e 39 ao 45.