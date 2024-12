Taxa de desemprego cai para 6,1%, menor da série histórica, revela IBGE

Mais gente trabalhando formalmente. Com nova alta da ocupação no trimestre encerrado em novembro, o país tem recordes também entre os empregados no setor privado (53,5 milhões) e os trabalhadores com carteira assinada (39,1 milhões). Já o número de empregados sem carteira assinada não teve variação significativa no trimestre, mantendo-se em 14,4 milhões.

Indústria e construção contratam mais

Quatro das dez atividades investigadas pela pesquisa puxaram a alta da ocupação frente ao trimestre móvel anterior. A Indústria cresceu 2,4% (mais 309 mil pessoas), a Construção cresceu 3,6% (mais 269 mil pessoas).

Em relação ao mesmo período de 2023, a maior parte dos setores cresceram. Indústria Geral (3,6%, ou mais 466 mil pessoas contratadas), Construção (6%, ou mais 440 mil trabalhadores), Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (3,6%, ou mais 692 mil), Transporte, armazenagem e correio (5,8%, com 322 mil contratações).

O que é a Pnad Contínua

Divulgado desde 2012, o estudo do IBGE abrange todo o território nacional. Em suas coletas, a pesquisa avalia indicadores relacionados à força de trabalho entre a população com 14 anos ou mais. O grupo é aquele que integra a População Economicamente Ativa do país.