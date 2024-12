Preferem escala 4x3 a aumento salarial: empresa adota semana de 4 dias

Pensando em atrair e reter talentos, uma empresa em Portugal começou a oferecer um novo benefício em 2022: a escala 4x3. O tema entrou em discussão no Brasil depois que a deputada Erika Hilton (PSOL-SP) propôs o fim da escala 6x1.

Experiência portuguesa

O modelo foi adotado na RandTech Computing, empresa de software para seguradoras na cidade do Porto. Lá, o funcionário trabalha quatro dias na semana e tem uma folga a mais, além do sábado e do domingo —modelo que tem se popularizado na Europa.

Desde que a medida foi aplicada, em 2022, a empresa viu a produtividade da equipe aumentar em 20%. O relato é de João Barbosa, diretor de comunicação, marketing e estratégia digital da RandTech Computing. Outros benefícios notados pela empresa foram: retenção de talentos, maior sensação de pertencimento, funcionários mais participativos e crescimento.