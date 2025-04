Inflação perde força e fica em 0,56% em março, com ovo e tomate mais caros

IPCA segue acima do limite da meta. O teto da margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para a meta de 3% definida pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) foi ultrapassado nos três primeiros meses deste ano.

Furo da meta é previsto para junho. Sem perspectiva de desaceleração constante dos preços, o BC (Banco Central) antevê que vai precisar se justificar sobre o estouro do IPCA devido à alteração dos regimes de metas. A partir deste ano, as explicações passam a ser necessárias sempre que a inflação superar o teto por seis meses consecutivos.

Alimentos mais salgados

Inflação dos alimentos e bebidas ficou em 1,17%. A variação representa uma aceleração na comparação com a alta de 0,7% registrada em fevereiro. Com isso, o grupo respondeu por 45% da inflação oficial em março.

Três alimentos respondem por um quarto do IPCA. Os destaques entre os vilões do bolso no mês passado ficam por conta do tomate (22,55%), do café moído (8,14%) e do ovo de galinha (13,13%).

Preços do tomate sobem com problemas sazonais. Fernando Gonçalves, gerente do IPCA, explica que o calor dos meses de verão acelerou a maturação e antecipou a colheita do fruto em algumas regiões do Brasil.