Igreja Lagoinha lança banco digital comandado por André Valadão e esposa

O banco promete transformar igrejas em agentes financeiros autônomos. "Não é só um banco. É uma ferramenta espiritual com tecnologia de ponta", afirma a apresentação institucional. O Clava Forte oferece contas digitais, cartões de crédito e débito, financiamento para construção de templos, e até seguros de vida para líderes religiosos.

Há um programa de cashback e marketplace próprio. A fintech criou um ecossistema fechado com recompensas e promoções: "Cada compra com seu cartão Clava Forte volta para você — e para a missão", diz o site. O marketplace promete oferecer produtos e serviços alinhados com os "valores cristãos".

Doações de fiéis

Site do Clava Forte destaca missão de "fortalecer o Reino" com serviços financeiros Imagem: Reprodução/Site Oficial Clava Forte Bank

Doações dos fiéis passam diretamente pelo banco. Durante cultos e transmissões da Lagoinha, inclusive no exterior, os dados bancários exibidos para ofertas são do Clava Forte Bank. Em Madrid, por exemplo, a conta da fintech aparece como canal oficial de doação.

A comunicação institucional adota linguagem religiosa em todas as frentes. Frases como: "Investindo no Futuro, fortalecendo o Reino", "Empoderar igrejas com fé e finanças" e "Destravando o propósito financeiro do Reino" aparecem repetidamente no site. O banco diz operar "com princípios cristãos que orientam cada decisão financeira".