Desemprego fica em 6,2% em outubro, menor taxa em quase 13 anos

Rendimento ficou em R$ 3.255 no trimestre. O rendimento real habitual cresceu 3,9% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Em comparação ao trimestre imediatamente anterior, não houve variação significativa. Já a massa de rendimento real habitual (a soma das remunerações de todos os trabalhadores) chegou a R$ 332,6 bilhões, alta de 2,4% (mais R$ 7,7 bilhões) no trimestre e de 7,7% (mais R$ 23,6 bilhões) no ano.

Subutilização caiu

Taxa de subutilização foi a menor desde 2014. A taxa subutilização ficou em 15,4%, o que representa queda de 0,8 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior e queda de 2,1 ponto percentual na comparação anual. Foi a menor taxa para um trimestre encerrado em outubro desde 2014, quando a taxa era de 14,8%. A população subutilizada ficou em 17,8 milhões. A subutilização representa a soma da população desocupada, subocupados por insuficiência de horas e aqueles que não estão ocupados nem desocupados, apesar de possuírem potencial para integrar a força de trabalho.

A população subocupada por insuficiência de horas ficou em 5,1 milhões no trimestre. Houve queda de 5,8% na comparação anual e não houve variação significativa na comparação com o trimestre anterior imediatamente anterior. Já população fora da força de trabalho (66,1 milhões de pessoas) recuou 0,9% no trimestre e 0,8% no ano.

A população desalentada ficou em 3 milhões de pessoas, menor número desde abril de 2016. O número de desalentados recuou 5,5% na comparação com o trimestre anterior (menos 176 mil pessoas) e recuou 11,7% (menos 403 mil pessoas) na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. O percentual de desalentados ficou em 2,7%. São considerados desalentados aqueles que não procuram por emprego, mas que gostariam de trabalhar.

O que é a Pnad Contínua

Divulgado desde 2012, o estudo do IBGE abrange todo o território nacional. Em suas coletas, a pesquisa avalia indicadores relacionados à força de trabalho entre a população com 14 anos ou mais. O grupo é aquele que integra a População Economicamente Ativa do país.