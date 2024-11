Brasil abre 132.714 empregos com carteira assinada em outubro, mostra Caged

Ministro ameaçou pedir demissão caso não fosse consultado sobre os cortes. Ao divulgar os dados do Caged no mês passado, Marinho negou ter realizado reuniões para debater os impactos na pasta. Agora, ele garante que o projeto apresentado conta com seu aval. "Eu disse que se eu não fosse envolvido, que eu colocaria meu cargo à disposição. Isso era sério. Mas fui envolvido", disse.

Tem as minhas digitais nos debates colocados. Vocês poderão ver que é completamente diferente do que estava sendo anunciado até então.

Luiz Marinho, ministro do Trabalho

O que é o Caged

O indicador mede o andamento do mercado formal. Divulgado mensalmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados recebe relatórios das empresas para definir a quantidade de contratações e demissões com carteira assinada no Brasil.

Informações do Caged são coletadas pelo eSocial. O sistema que unifica as informações de trabalhadores e empresas. A adoção extinguiu o modelo antigo para a coleta das informações e resultou na criação do Novo Caged, que traz as estatísticas do mercado formal de trabalho desde janeiro de 2020.

Caged usa metodologia diferente da Pnad, do IBGE. Ainda que ambos os indicadores tragam informações sobre o mercado formal, as divulgações da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) são mais completas e definem o nível de desemprego. A base da pesquisa é movimento do mercado dento de um intervalo de três meses.