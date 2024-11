Previdência privada: o que é e como funciona investir para a aposentadoria

Já a coletiva é aquela contratada por empresas, sindicatos ou associações. São destinadas a grupos de pessoas e é oferecida como um benefício corporativo. Normalmente, elas apresentam condições mais vantajosas devido ao poder de negociação coletiva e à possibilidade de custos administrativos reduzidos.

Números mostram crescimento na arrecadação. Um relatório elaborado pela Fenaprevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida) mostra que, ao longo dos nove primeiros meses do ano, foram arrecadados R$ 146,9 bilhões nos planos de previdência privada aberta no país. O crescimento foi de 17,6% em relação ao mesmo período de 2023. Em setembro de 2024, os ativos em planos de previdência privada ultrapassaram R$ 1,5 trilhão, o equivalente a pouco mais de 13% do PIB.

O cenário de recuperação do emprego e da renda contribuiu para os resultados do setor. Somado a isso, temos o aumento da preocupação com o futuro, com a aposentadoria em particular, o envelhecimento e a necessidade de mais recursos financeiros por mais tempo.

Edson Franco, presidente da Fenaprevi

O número de pessoas que contratam uma previdência privada ainda é baixo, mas o relatório aponta um discreto crescimento. Em setembro de 2024, 11,2 milhões de pessoas possuíam planos de previdência privada aberta, o que corresponde a 7% da população com 18 anos ou mais no Brasil. A alta foi de 1,6% em comparação com o mesmo mês do ano passado.

PGBL X VGBL

Os planos de previdência podem ser contratados em bancos, corretoras de valores e seguradoras, e eles podem ser apresentados na modalidade PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre), indicado para quem declara o Imposto de Renda pelo modelo completo, já que permite deduzir até 12% da renda bruta anual. Na hora do resgate, o imposto incide sobre o total acumulado.