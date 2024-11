Mídia estatal chinesa adverte Trump contra guerra tarifária destrutiva

A mídia estatal da China alertou o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que sua promessa de impor tarifas adicionais aos produtos chineses por conta do fluxo de fentanil no país poderia arrastar as duas maiores economias do mundo para uma guerra tarifária mutuamente destrutiva.

Trump, que assumirá o cargo em 20 de janeiro, disse na segunda-feira que imporá "uma tarifa adicional de 10%, acima de qualquer tarifa adicional" sobre as importações da China até que Pequim reprima o tráfico dos precursores químicos usados para fabricar a droga mortal.

As duas superpotências estão definindo suas posições antes do retorno do ex-presidente à Casa Branca. O primeiro mandato de Trump resultou em uma guerra comercial que desestruturou as cadeias de suprimentos globais e prejudicou todas as economias, pois a inflação e os custos dos empréstimos dispararam.