Por que o desemprego nos EUA pode mexer com a economia brasileira?

Os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, divulgados nesta sexta-feira (1º), atraem os olhares dos economistas do Brasil e do mundo inteiro. As preocupações envolvem a importância da economia norte-americana para a condução das políticas fiscais e a definição das taxas de juros ao redor do mundo.

O que aconteceu

Mercado de trabalho dos EUA mantém estabilidade em outubro. Segundo dados publicados nesta sexta-feira (1º) pelo Departamento do Trabalho, a taxa de desemprego norte-americana permaneceu em 4,1%. O resultado ocorre com a criação de 12 mil postos de trabalho fora do setor agrícola no mês.

Números revelados sinalizam para perda de força das contratações. A abertura de postos de trabalho aparece aquém da criação de 223 mil vagas no mês de setembro. O resultado foi influenciado por ocorrências adversas, a exemplo de furacões e greves de trabalhadores nas empresas automotivas e na Boeing.