Enem dos Concursos: 836 mil inscritos ainda não pagaram taxa; prazo é hoje

Concurso Nacional, também chamado de Enem dos Concursos, já é o maior processo seletivo de vagas na administração pública da história, segundo o governo. No total, serão selecionados 6.640 servidores para 21 órgãos públicos federais. Em todo o país, foram mais de 2,65 milhões de inscritos.

Prova será no dia 5 de maio e será aplicada em?220 cidades, localizadas em todas as Unidades da Federação, com questões objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação.

Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será realizada em 3 de junho. O resultado definitivo será anunciado em 30 de julho. A etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação começará no dia 5 de agosto.