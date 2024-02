O que é o FGTS Futuro e como ele pode ajudar a comprar a casa própria

Seria como um caução para aumentar a renda informada quando dar entrada no financiamento. Isso também pode reduzir a taxa de juros cobrada pela instituição financeira ao longo dos anos.

Plano é ampliar o atendimento para todas as faixas, chegando ao limite de R$ 8 mil. O conselho do FGTS deve aprovar as regras e, assim, permitir que a Caixa Econômica Federal possa liberar o valor do FGTS do trabalhador.

O FGTS Futuro possibilitará que os trabalhadores usem o saldo ainda a ser constituído no futuro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em financiamentos do Minha Casa Minha Vida

João Victorino, administrador de empresas e especialista em finanças pessoais

Qual o próximo passo?

Depende da regulamentação e deve ser tema da próxima reunião do colegiado, marcada para março. Primeiro, a iniciativa será testada entre famílias que ganham mensalmente até R$ 2.640, que é a Faixa 1 do Minha Casa Minha Vida.