Uber: Parlamentares pedem apuração por preços altos após falhas no metrô

Políticos falam em preços "mais que dobrados" durante o aumento da procura. O documento aponta que os problemas no transporte público ocorrem com frequência na capital paulista e uma das alternativas dos passageiros para lidar com essas questões é uso de aplicativos de transporte.

Texto tem prints como exemplos. Em um trajeto ocorrido no dia da paralisação, às 8h, o valor da viagem foi de R$ 59 de Santo André (região metropolitana) para o bairro da Liberdade (centro da cidade). Já no período noturno (com o transporte público afetado), o valor para um percurso um pouco menor, também do centro para Santo André, custou R$ 135,90. Cabe ressaltar, porém, que os prints usados na representação são de categorias diferentes, que também diferem nos valores, sendo a viagem mais barata na categoria X (de valor menor) e a outra no Comfort (que é mais caro).

Parlamentares pedem a responsabilização da Uber. O grupo cita "sistemáticas práticas abusivas realizadas durante as paralisações do metrô de São Paulo" e também a determinação para que a empresa, durante as falhas no metrô, deixe de "cobrar preços abusivos pelas viagens realizadas".

Representação indica que usuários estão sendo prejudicados. "[A Uber] utiliza o próprio desespero das pessoas diante dos panes no metrô para cobrar tarifas abusivas, violando o art. 6º, inc. IV do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90) e o princípio da dignidade da pessoa humana", destacam os parlamentares.

Nesta quinta-feira (22), o Procon-SP informou que ainda não recebeu a representação dos parlamentares. A reportagem tenta contato com a Senacon. A matéria será atualizada em caso de manifestação.