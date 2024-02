Festival de Jornalismo: Thaís Bilenky traz bastidores do podcast Alexandre

Bilenky contou sobre a preocupação em manter uma apuração jornalística rigorosa para produzir os episódios. "A concepção foi muito bem pensada, desde a trilha, o tratamento de roteiro para deixá-lo enxuto, ao mesmo tempo que se atenta a padrões jornalísticos de objetividade e imparcialidade, com apurações que acontecem até o último minuto", comentou a apresentadora.

Para funcionar e gerar engajamento dos ouvintes, foi preciso adaptar o resultado da apuração para o formato. "Diferentemente da pirâmide invertida, a que os jornalistas sempre recorrem, entregando as informações mais importantes logo no início de um texto, a gente precisou criar uma curva narrativa que tivesse suspense, emoção, deixasse algumas surpresas mais pro final", entregou Orenstein.

José Orenstein, fundador da Trovão Mídia, no 1º Festival UOL Prime de Jornalismo Imagem: Mariana Pekin/UOL

Ele acredita muito no formato de podcasts e defendeu o engajamento que este tipo de mídia cria. "É muito mais envolvente, sem contar a vantagem de poder consumi-lo enquanto faz outras tarefas."

E quem paga a conta? Lá fora, a Economist lançou uma assinatura de áudio pelo valor de £4,90 por mês (£49 por ano), e o The New York Times oferece assinaturas separadas para jornalismo e para games, agora, com um pacote "all access", que inclui NYT Áudio, The Athletic (Esporte), Wirecutter (avaliações), Cozinha e Jogos.

Os episódios de "Alexandre" foram ouvidos mais de 2 milhões de vezes, segundo Orenstein. Apesar do sucesso, "gerou zero reais", lamentou. Aqui no Brasil, há poucos cases de sucesso, como o "Não inviabilize", da Déia Freitas, com mais de 250 milhões de reproduções e que conta com uma base de cerca de 20 mil assinantes - podcast não jornalístico, com foco em comportamento.