Não conseguiu agendar o novo RG em SP? Poupatempo desaconselha 'correria'

Como está o atendimento

Hoje, 28 postos do Poupatempo emitem o documento. Além deles, outras 12 localidades sob gestão do IIRGD (Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt), órgão vinculado à Polícia Civil, responsável pela emissão da CIN, recebem agendamentos.

Expansão gradativa. Ainda segundo o órgão, eles estão trabalhando para expansão dos serviços nos postos para a "ampliação da oferta de horários para agendamento de emissão da CIN nos locais já existentes". Há um mês, eram apenas nove pontos na Grande São Paulo.

RG será válido até 2032. "É importante reforçar que os documentos de identificação pessoal emitidos exclusivamente pelo estado de São Paulo (RGs) continuam válidos até 2032, e que não há necessidade de correria aos postos para a substituição", informou a Prodesp, responsável pelo aplicativo do Poupatempo.

O que é a CIN?

Novo documento oficial. A Carteira de Identidade Nacional será, a partir de 2032, o único documento válido nacionalmente. A CIN adota o CPF como registro geral com validade nacional, acabando com a duplicidade na identificação do cidadão. Isso deve reduzir a possibilidade de fraudes.