'A gente garantiu o mínimo', diz líder de motoristas de apps sobre PL

Assegura ganho mínimo

A proposta garante um pagamento mínimo de R$ 32,10 por hora. Para ter acesso ao piso, o motorista deve trabalhar pelo menos oito horas por dia.

O ganho mínimo é o piso, não o limite. O motorista continua trabalhando da forma que está, mas a empresa não pode pagar menos que isso.

Luiz Corrêa, do Sindimobi

Garante cobertura pelo INSS

Outro pilar do PLC é a chamada "inclusão previdenciária", para garantir cobertura do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) aos motoristas. Apesar de toparem pagar o INSS dos motoristas, as plataformas discordam do governo sobre o percentual das alíquotas. O projeto do governo fixa uma contribuição de 7,5% para trabalhadores e de 20% para os aplicativos — a base de cálculo é de um quarto do valor repassado pelos aplicativos aos motoristas. Mas essa porcentagem pode ser revista no Congresso.