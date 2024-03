Mulheres estudam mais tempo, mas não chegam a 40% de cargos de liderança

As mulheres no mercado de trabalho brasileiro estudam mais anos, mas não chegam a 40% dos cargos de liderança no país.

O que aconteceu

Mulheres ocupam hoje 39,1% dos cargos de liderança no país, segundo levantamento da CNI (Confederação Nacional da Indústria) feito com dados de 2023. Isso representa um aumento de menos de quatro pontos percentuais em relação a 2013, quando ocupavam 35,7% das posições de liderança. Os levantamentos foram feitos pelo Observatório Nacional da Indústria, com base em microdados da PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). São considerados cargos de liderança quem exerce funções como diretores, dirigentes, gerentes ou supervisores.

Contudo, as mulheres empregadas estudaram mais tempo do que os homens. Segundo a pesquisa, elas estudaram 12 anos, em média, enquanto os homens fizeram isso por 10,7 anos, em média. Nem por isso chegaram a mais cargos de chefia.