Americanas sugere usar FGTS para comprar ovo de Páscoa; clientes ironizam

A Americanas permite que clientes usem o dinheiro do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para comprar ovos de Páscoa. A informação, que viralizou a partir de uma foto compartilhada nas redes sociais, causou polêmica e motivou piadas. A empresa argumenta que a prática é adotada por "vários setores" da economia.

O que aconteceu

Cartaz em loja sugere usar o FGTS para comprar ovos de Páscoa. A foto publicada na terça-feira (12) por um perfil no X (antigo Twitter) mostra um papel colado em um dos ovos expostos no interior de uma loja da Americanas. No cartaz, lê-se: "Compre com seu FGTS. Consulte com um dos nossos promotores".

Imagem viralizou, e clientes ironizaram: 'Antigamente financiava casa'. Em menos de 24 horas, o post original já tinha mais de 1,6 milhão de visualizações e milhares de interações. "Antes se dava entrada no apartamento com o FGTS, agora se compra ovo de Páscoa. Que p... de país é esse?", escreveu um usuário do X (veja mais reações abaixo).