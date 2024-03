TikTok vai ser banido ou vendido? Entenda a briga com o governo dos EUA

Em março do ano passado, Shou Zi Chew foi até o Congresso, em Washington, para prestar esclarecimentos sobre o funcionamento do TikTok. Os políticos questionaram o executivo sobre a proteção de dados dos usuários durante uma audiência que durou cinco horas. Na ocasião, Chew reiterou que o TikTok sequer opera na China continental (a China Mainlad) e tem sedes em Los Angeles e em Singapura.

Chew precisou repetir, mais de uma vez, que não tem ligação com o governo chinês ou com o PCC (Partido Comunista Chinês). Também precisou esclarecer que não é chinês, e sim singapurense. O CEO declarou que a coleta de dados feita pela plataforma é transparente com os usuários e que o TikTok não coleta mais dados do que outras empresas do setor. Em seu depoimento escrito, antes do início das perguntas, Chew declarou: "Deixe-me afirmar isso de forma inequívoca: a ByteDance não é um agente da China ou de qualquer outro país".

Os congressistas também criticaram o algoritmo da plataforma, que entregaria vídeos inadequados para crianças e adolescentes. A deputada Cathy McMorris Rodgers, presidente do Comitê de Energia e Comércio da Câmara, disse que a plataforma deveria ser banida do país. "Espero que hoje você diga qualquer coisa para evitar esse resultado? Não estamos acreditando nisso. Na verdade, quando você comemora os 150 milhões de usuários americanos no TikTok [na ocasião], isso enfatiza a urgência de o Congresso agir. São 150 milhões de americanos sobre os quais o Partido Comunista Chinêspode coletar informações confidenciais sobre e controlar o que vemos, ouvimos e acreditamos", declarou.

Buscando "acalmar" os congressistas, o TikTok criou o Projeto Texas, iniciativa que custou mais de US$ 1,5 bilhão para a proteção de dados dos usuários dos Estados Unidos. Trata-se de um pacote de medidas criado para lidar com os dados dos norte-americanos em servidores domésticos, de forma separada do restante da operação. Em março do ano passado, um ex-funcionário do setor de Confiança e Segurança da empresa revelou ao jornal Washington Post que o projeto "não vai longe o suficiente" e que um acordo verdadeiramente à prova de vazamentos para os dados dos americanos "exigiria uma 'reengenharia completa'" de como o TikTok opera. A empresa declarou que o ex-funcionário interpretou mal o plano e que por ter sido demitido antes da conclusão do projeto, ele não teria conhecimento do seu atual status.

TikTok será vendido?

O maior mercado do TikTok é os Estados Unidos, mas a empresa nunca falou abertamente sobre a possibilidade de ceder às pressões e vender a operação no país. O ranking da consultoria Brand Finance, do ano passado, colocou a rede social como a mais valiosa do mundo, destronando o Facebook, da Meta. Na ocasião, estimou-se que o valor de mercado da plataforma gire em torno de US$ 65,69 bilhões.