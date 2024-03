Itaú, Brahma e Skol são as marcas mais valiosas do Brasil, diz estudo

Brahma e Skol ficaram na 2ª e 3ª colocação, com valores de marca de US$ 6,6 bilhões e US$ 5,8 bilhões, respectivamente.

Claro (US$ 5,7 bilhões) e Nubank (US$ 4,8 bilhões) fecham a lista das 5 marcas brasileiras mais valiosas -veja, abaixo as 10 primeiras colocadas.

9 marcas estrearam no ranking este ano, com a Localiza chegando na melhor posição (8º lugar).

A classificação de 2024 foi produzido com base "nas opiniões de 10.800 entrevistados, sobre 396 marcas, em 27 categorias", segundo a Kantar.

Para figurar no ranking, a marca deve ter origem no Brasil e ser propriedade de empresa listada em bolsa de valores. Para marcas originárias do Brasil e de propriedade de empresas privadas, suas demonstrações financeiras devem estar disponíveis em domínio público.