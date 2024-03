Herdeiros Fiat, Safra e Casas Bahia: veja as brigas por herança

Família Safra

O banqueiro Joseph Safra era o homem mais rico do Brasil quando faleceu, em 2020 — uma fortuna avaliada em mais de R$ 100 bilhões. Um de seus filhos, Alberto, abriu um processo contra a mãe, Vicky, e os irmãos Jacob e David, por supostamente ter sido prejudicado na divisão dos bens. O caso corre na Justiça norte-americana.

Herança de R$ 1 bilhão de Gugu

Gugu Liberato deixou uma herança avaliada em R$ 1 bilhão, valor ainda em disputa judicial. O apresentador faleceu em 2019 e deixou um testamento que dividia os valores entre os três filhos e cinco sobrinhos.

A mãe de seus filhos, Rose Miriam, não estava no testamento, mas entrou na Justiça para ter o reconhecimento de união estável. O chef de cozinha Thiago Salvático também entrou com uma ação para reconhecimento de união estável. No caso de união estável, o parceiro ou parceira pode receber 50% do valor da herança.

Disputa na família Klein, das Casas Bahia

O fundador da rede Casas Bahia, Samuel Klein, faleceu em 2014, deixando uma fortuna avaliada em R$ 500 milhões. Saul e Michael, os dois filhos do empresário, disputam na justiça pelo valor. Conforme reportagem da Folha, Saul até conseguiu uma decisão favorável na Justiça no estado de Delaware, nos Estados Unidos, para verificar se houve ocultação de bens divididos na herança. Além disso, a família de um possível terceiro filho também entrou na disputa. O suposto herdeiro faleceu em 2020.