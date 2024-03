Ela foi a 1ª mulher a comandar o avião presidencial: conheça Carla Borges

Enquanto atuava na cúpula da FAB, a major integrava o GTE (Grupo de Transporte Especial), responsável pelo transporte de autoridades no Brasil. Ali, se especializou no comando do VC-99, um Embraer Legacy.

No ano de 2015, a então presidente Dilma Rousseff disse ter preferência pela indicação de mulheres pelas Forças Armadas para compor o seu quadro de ajudantes de ordens. Esses militares são considerados assistentes ou secretários pessoais dos presidentes ou outros militares em elevada posição hierárquica.

Com isso, o nome de Carla foi indicado pela FAB para ocupar o posto. Foi nesse período que ela iniciou o curso de especialização para pilotar o VC-1 Santos Dumont, uma aeronave Airbus A319 de uso exclusivo da Presidência da República.

Em 2016, com a saída de Dilma Rousseff do poder, acabou não conseguindo levar a presidente em um voo. Apenas no fim daquele ano é que teve a oportunidade de decolar no VC-1 com um presidente a bordo, no caso, Michel Temer.

Carla Borges no comando do Airbus A319 presidencial, batizado de Santos Dumont Imagem: Sargento Alexandre Manfrim/Força Aérea Brasileira

Ela permaneceu no comando do avião presidencial no GTE até 2021, durante a gestão Bolsonaro, de onde foi transferida para o Comae (Comando de Operações Aeroespaciais), também em Brasília.