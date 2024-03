Varejo e serviços surpreendem. O que isso significa para a economia?

Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa no IBGE, destacou o impacto positivo com a parte de serviços audiovisuais (27,6%). "Com o período de férias, as salas de cinema acabaram recebendo mais público e aumentando o faturamento das empresas desse segmento. Ainda dentro do setor de informação e comunicação, destaco o aumento da receita das empresas que trabalham com edição integrada à impressão de livros, em função da produção de material didático direcionado às escolas. E, por último, os serviços de tecnologia da informação (3,8%) também contribuíram com o bom desempenho do setor neste mês", diz.

Impacto no PIB e na inflação

Não houve um único motivo para as altas, e isso é bom. Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos, diz que as surpresas nas duas pesquisas foram bem "pulverizadas". Na pesquisa de comércio, por exemplo, as venda de supermercados vieram bem mais fortes do que o projetado. Nos serviços, é ainda mais difícil atribuir um item que justifique e seja o protagonista da surpresa.

Para o economista, o comportamento dos indicadores indica que a economia está mais robusta de maneira mais estrutural. Os dados fizeram com que a Ativa revisasse a projeção de crescimento do PIB de 1,7% para 1,9%.

Quando o mercado como um todo tem uma surpresa, o normal é que seja pontual. Mas não foi o caso, foi uma surpresa pulverizada. Quando é no primeiro mês do ano, a gente geralmente fala: 'Foi uma surpresa, mas pode ser que volte', não é o suficiente para deslocar o crescimento para cima ou alterar a projeção de crescimento. Mas também não foi o caso. Então, foi bem atípico o comportamento desse comércio de serviços e acabou elevando a perspectiva do PIB para o ano.

Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos

Mas, se por outro lado há crescimento, pelo outro, a inflação pode aumentar. "Idealmente você gostaria de ter um melhor balanço entre investimento, consumo e exportação, mas o que a gente vê realmente esse ano é o consumo. O consumo, em um contexto de queda de investimento, gera um viés inflacionário na economia", pondera Yihao. Isso porque as empresas não expandem sua capacidade produtiva, que é via investimento, e a população está consumindo mais, o que acende um nível de alerta para o risco do aumento da inflação.