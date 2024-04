Anac multa aeroporto de SP em R$ 765 mil por falha na prestação de serviço

Atualmente, há sete processos em tramitação contra infrações cometidas pela concessionária. "Todas são referentes à má prestação de serviços aos usuários. Os processos foram abertos de 2018 a 2022 e estão relacionados ao não cumprimento dos Índices de Qualidade dos Serviços avaliados pela Anac", disse o órgão em nota. Os serviços que devem ser cumpridos fazem parte do Plano de Exploração Aeroportuária, integrante do contrato de concessão dos aeroportos.

Cinco deles são referentes à reincidência de baixo desempenho de indicadores de qualidade de serviço. Os outros dois referem-se a obrigações relacionadas às infraestruturas disponibilizadas no aeroporto. A Anac informou que entre eles, estão: a relação de preço e qualidade dos estacionamentos, a distância de caminhada no terminal, a limpeza dos banheiros, a relação de preço e qualidade dos restaurantes e a constatação de níveis mínimos de atendimento a passageiros em sala de embarque e em terminais de passageiros.

No mesmo processo, a concessionária também foi multada em R$ 836,7 mil. Nesse caso, multa se deu pelo não cumprimento do nível mínimo de atendimento de passageiros em embarques internacionais. Essa multa, no entanto, já foi paga pela concessionária.

Procurada pelo UOL, a concessionária GRU Airport informou que aguarda a intimação da decisão proferida pela Diretoria Colegiada da Anac, nos autos do procedimento administrativo de 2019, a fim de avaliar as medidas cabíveis.