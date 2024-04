Agência: Musk pode estar maquiando dados para esconder prejuízo da SpaceX

Não há uma equipe de relações com investidores dedicada a analisar o dinheiro que entra e sai. E, pelo menos por enquanto, não há telefonemas tranquilizadores sobre operações comerciais após explosões de foguetes. Trecho de reportagem da agência Bloomberg

Recentemente, o terceiro voo de teste do megafoguete Starship da SpaceX — um foguete com 120 metros de altura— terminou com a perda da nave quando retornava à Terra. No ano passado outros dois foguetes já haviam explodidos.

A empresa de Elon Musk conta com Starship para atingir seu objetivo de levar a humanidade a Marte. A Nasa, agência espacial americana, também quer utilizá-lo para transportar seus astronautas à Lua durante a missão Artemis 3, em 2026.

Embora as queixas de investidores endinheirados sejam cada vez mais frequentes, a SpaceX —que é uma empresa de capital privado— não é obrigada a fazer a divulgação de seus dados financeiros publicamente. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA não regulamenta as empresas privadas.