Após moeda comemorativa de R$ 5 esgotar em 6h, BC avalia produzir novo lote

Moeda é uma homenagem ao Legislativo

A moeda comemorativa é de prata e pesa 28 gramas. Na parte da frente, ela tem um livro da primeira Constituição brasileira aberto com as páginas em cor amarelada, representando a antiguidade. Também há uma pena ao lado, que, segundo o BC, foi material usado para escrever o texto. A parte de trás mostra o prédio do Congresso Nacional.

A primeira Constituição brasileira é datada de 25 de março de 1824, durante o Brasil Império. A Carta implementou o bicameralismo - composição formada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.