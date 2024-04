Famílias pagam até R$ 700 para 'catadores de piolho': 'Gastei sem medo'

"Se necessário, fazemos uma sessão extra também no valor de R$ 300 para a retirada de qualquer lêndea ou piolho que poderia estar no couro cabeludo do paciente," explica Polyane Dornelas, empresária e fundadora do Dr. Piolho.

Com investimento inicial de R$ 280 mil, a Dr. Piolho atende cerca de 100 clientes por mês em cada unidade, na maioria crianças, e conta com quatro funcionários no total. O lucro da clínica varia de R$ 30 mil a R$ 50 mil mensais.

'Recebi a visita do piolho'

Dornelas viveu o medo na pele, com seus quatro filhos. "Há 3 anos recebi a visita do piolho na minha casa. Percebi que quando uma criança fica doente, podemos levar em um hospital ou pediatra. Quando é dor de dente, levamos ao dentista. No entanto, para pediculose nunca encontrei um local pra me ajudar."

A empresária teve a ideia de montar a clínica em 2022, junto ao marido e infectologista Werciley Saraiva. Segundo Dornelas, os produtos utilizados no tratamento foram desenvolvidos por meio de uma pesquisa feita na Austrália, testados em laboratório no Brasil e aprovados pela Anvisa.