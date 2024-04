Saúde, mobilidade e mais: 9 startups do Web Summit Rio para ficar de olho

Há painéis e debates em seus 7 palcos oficiais e em estandes de seus patrocinadores, mas a maioria das conversas não passa de 30 minutos. Com isso, vê-se uma constante peregrinação dos mais de 30 mil presentes, que compraram ingressos para passear pelas alamedas do Riocentro, na zona oeste da capital fluminense.

Todo o conteúdo do evento fica à disposição do público, no YouTube ou no app do evento. O festival, assim, serve como uma "experiência presencial": ele existe, sim, para fazer networking -e para os investidores descobrirem novas startups nos stands da feira.

Como é uma feira, destacamos 9 startups na newsletter desta semana, selecionadas pela consultoria GoAd Media. Segundo José Saad Neto, publisher da GoAd, a curadoria selecionou 9 jovens empresas que estão puxando a inovação no mercado em que atuam, orientadas por inteligência de dados e impacto. Confira:

Duotalk

Origem: São Paulo-SP

Segmento: Retailtech

Criada em 2020, é uma plataforma voltada para o varejo conversacional. Com ferramentas baseadas em inteligência artificial, a Duotalk permite que pequenos, médios e grandes varejistas se comuniquem com clientes de forma fluida em todas as etapas da jornada de compra, seja no site, no app ou na interface do WhatsApp.

Olá Doutor

Origem: Caxias do Sul-RS

Segmento: Healthtech

De forma rápida e simples, o aplicativo conecta médicos e pacientes para teleconsultas remotas em 23 especialidades diferentes. Antes do atendimento, é possível enviar fotos, vídeos e resultados de exames para orientar a conversa com o profissional de saúde.

Neocharge

Origem: São Paulo-SP

Segmento: Cleantech

Trata-se de um ecossistema de infraestrutura de mobilidade elétrica que atua na distribuição de equipamentos, treinamento e operação compartilhada de estações de recarga e eletropostos no Brasil. Criada em 2017, a Neocharge é um spinoff da NeoSolar, empresa já consolidada no segmento de energia solar fotovoltaica.