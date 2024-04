Empresa produz bioplástico com fermentação da cana-de-açúcar

A ideia era escalar a tecnologia para uso da indústria. Fabri diz que seus clientes são as indústrias de transformação plástica. Elas compram a sua matéria-prima para produzir artigos como sacolas plásticas biodegradáveis e embalagens de produtos descartáveis como canudos, talheres, pratos e pratos.

A fábrica, localizada em Curitiba (PR), produz 3.000 toneladas ao ano da resina. Ela é feita de poliácido lático (também conhecido como PLA), obtido pela fermentação da cana-de-açúcar. O material vira adubo em até 180 dias, sem a produção de microplásticos e, consequentemente, evita a poluição do meio ambiente com plásticos.

Agronegócio brasileiro foi chamariz

O potencial do agro brasileiro foi determinante na decisão de criar sua empresa com foco no bioplástico. "O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. O potencial para o país também ser referência na produção de plástico compostável é gigante", afirma Fabri.

Produção ainda não é 100% nacional. Além da cana-de-açúcar, a resina também leva amido, serragem de madeira e casca de açaí, além de um componente químico importado da Ásia. A previsão é de que a matéria-prima seja 100% produzida no Brasil em até dois anos.

Startup levantou R$ 82 milhões em investimento e projeta nova fábrica

A startup já conta com investidores. Fabri conta que, diante do potencial de crescimento e escalabilidade do produto, em 2022, a empresa levantou R$ 50 milhões com a XP Private e, em 2023, captou R$ 32 milhões com a Positivo Tecnologia.