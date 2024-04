Governo lança programa de crédito a empresas, mas não diz como funcionará

O Sebrae informou que 6,5 milhões de pessoas podem ser beneficiadas. Esta número inclui MEIs e quem está no supersimples. Segundo o Serasa, são 6,3 milhões de companhias inadimplentes com dívidas bancárias. O Desenrola para pequenos empresários terá desconto médio de 40%. O ministro do Empreendedorismo, Márcio França, afirmou que haverá situações de desconto de até 90%.

A medida provisória estabelece amanhã como data do começo das operações. Não é necessário nenhum tipo de regulamentação para os bancos passarem a oferecer o Desenrola.

Segundo o governo, esse incentivo não gera nenhum gasto em 2024. Nos próximos anos, o custo estimado em renúncia fiscal é da ordem de R$ 18 milhões em 2025, R$ 3 milhões em 2026, e sem custo em 2027.

O governo também não deu detalhes, no evento, de como será feita essa renegociação de dívidas. Não informou que bancos estão participando, qual o valor máximo das dívidas que podem ser renegociadas ou como os empreendedores podem fazer essa renegociação.

Junto com a renegociação de dívidas, foi criada a Procred 360. É uma política de estímulo ao crédito para MEIs e microempresas com faturamento limitado de R$ 360 mil ao ano. Os juros serão fixados na variação da taxa Selic + 5% ao ano - 15,75% ao ano com a taxa atual.

Em relação ao valor possível dos empréstimos, ele será vinculado ao faturamento do ano passado. Os homens que tomarem crédito podem solicitar até 30% do faturamento do ano passado. As mulheres têm acesso a até 50%. Segundo França, "não é benefício, é que as mulheres são melhores pagadoras". O ministro do Empreendedorismo disse que quem é MEI pode tomar até R$ 30 mil. Mas ele acredita que o valor médio será inferior a este montante. Aqueles que faturam mais poderão receber até R$ 100 mil.