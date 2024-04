Jovem diz que levou golpe da Riachuelo; veja se cartão de loja é furada

O que considerar antes de fazer um cartão

"O primeiro e principal problema é a decisão de ter mais um cartão entre, provavelmente, muitos", diz Thiago Martello, educador financeiro e diretor da Martello Educação Financeira.

O cartão de crédito é apontado como o principal vilão das dívidas. Segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), 75% das pessoas que têm problemas com dinheiro dizem que começaram a ter esse problema por conta do cartão de crédito. "Mas sabemos que o cartão de crédito não se gasta sozinho, são as pessoas que usam esse cartão", diz o especialista.

passada com a riachuelo dando golpe nas pessoas, essas lojas de departamento são quase uma facção criminosa pic.twitter.com/L1BkyEvpp7 — acervo lacração (@lacracervo) April 10, 2024

A principal ameaça dos cartões de loja reside nas altíssimas taxas de juros. As taxas de cartões de crédito estão entre as maiores do mercado. Assim, qualquer saldo devedor acumulará juros rapidamente, tornando o pagamento da dívida cada vez mais difícil.

Esses cartões podem vir com anuidade e taxas. É o caso das taxas de emissão de boleto e seguros embutidos.