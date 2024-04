Justiça libera R$ 2,4 bilhões a 142 mil aposentados e pensionistas do INSS

Cronogramas de depósito. Após a liberação, cabe aos TRFs (Tribunais Regionais Federais) de cada região o depósito dos recursos financeiros. O valor é pago diretamente nas contas em nome dos beneficiários.

Consulta deve ser feita nos TRFs de cada estado. Para saber o dia em que as contas estarão disponíveis para saque, o aposentado ou pensionista deve buscar a informação diretamente no portal do Tribunal Regional Federal responsável pelo estado do beneficiário.

Documentos necessários. Para verificar se está entre os contemplados, tenha em mãos o CPF, o número de registro da Requisição de Pequeno Valor, e o número da OAB do advogado responsável pela ação.

Veja a distribuição em cada um dos TRFs

TRF da 1ª Região (AC, AM, AP, BA, DF, GO, MA, MT, PA, PI, RO, RR e TO)

Geral: R$ 1.246.038.514,14