Prévia da inflação perde força e sobe 0,21% em abril

Caminho para novas quedas da Selic

A desaceleração do IPCA-15 é vista como determinante para a manutenção do movimento de queda dos juros. Preocupação central do BC (Banco Central), a inflação é determinante para a variação da taxa Selic, atualmente em 10,75% ao ano. Isso acontece porque os juros mais altos limitam o consumo e contribuem para a queda dos preços.

A retração da inflação se apresenta de modo espalhado, com uma pressão apenas mais significativa na categoria alimentos. Isso abre espaço para redução da taxa básica, movimento este questionado em razão do anúncio recente do não cumprimento das metas fiscais anteriormente definidas.

Claudio Felisoni de Angelo, professor da FIA Business School

A trajetória de desinflação também foi lembrada na última alta do Copom (Comitê de Política Monetária). No documento, o grupo formado por diretores do BC prevê um novo corte de 0,5 ponto percentual na taxa básica, para 10,25% ao ano.

Com este dado favorável para o cenário de corte de juros, pode ser que tenhamos uma certa pressão no dólar dado que o diferencial de juros entre o Brasil e os EUA irão diminuir caso o BC continue o ritmo de 0,5 ponto percentual de queda da taxa Selic.

Ana Paula Carvalho, planejadora financeira e sócia da AVG Capital

O que é o IPCA-15

O IPCA-15 foi criado com o objetivo de oferecer a variação dos preços no mercado varejista, mostrando, assim, o aumento do custo de vida da população. O índice começou a ser divulgado a partir de maio de 2000 e é uma prévia do IPCA, o indicador oficial da inflação no país. Como realiza a medição de preços em um período não calculado pelo IPCA, o indicador mostra qual será a tendência do resultado do final do mês.