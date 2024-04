Avestruz Master: golpe prejudicou 50 mil pessoas, que perderam R$ 1 bilhão

Além disso, um grupo de ex-funcionários denunciou a empresa. No ano em que fechou, alegaram que as dívidas trabalhistas não foram pagas dentro do prazo estabelecido no processo de recuperação judicial.

Envolvidos no esquema foram presos

Também em 2006, os três ex-diretores foram denunciados pelo Ministério. Em 2010, foram condenados em primeira instância a mais de 38 anos de prisão. A Justiça Federal de Goiás condenou dois filhos e o genro do dono da Avestruz Master a indenizar em R$ 100 milhões os investidores prejudicados pelo golpe.

O dono da empresa, Jerson Maciel da Silva, morreu vítima de um câncer no fígado dois anos depois. Mas os demais foram condenados em primeira instância em 2010 pelos crimes contra as relações de consumo, a economia popular e o sistema financeiro, tendo ofertado títulos mobiliários sem autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Em 2013, foi retirado do processo a obrigação de ressarcimento financeiro aos lesados no esquema. Além disso, os três diretores que já estavam condenados passaram a cumprir a pena em regime semiaberto.

Em 2019, foi dada a sentença definitiva. Com a defesa dos réus, a Justiça Federal determinou em 2019: Jerson Maciel da Silva Júnior com seis anos de prisão e 120 dias-multa, Patrícia Áurea da Silva Maciel com seis anos de prisão e 120 dias-multa e Emerson Ramos Correa com cinco anos de prisão e 36 dias-multa.