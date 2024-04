Brasil cria 719 mil vagas com carteira assinada no 1º trimestre

O Brasil abriu 244.315 novos postos de trabalho com carteira assinada em março. Com o resultado, o país fecha o primeiro trimestre com 719.033 novos profissionais no mercado formal, mostram dados divulgados nesta terça-feira (30) pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho. O resultado contabilizado entre janeiro e março é decorrente de 6,63 milhões de contratações e 5,9 milhões de demissões no período.

O que diz o Caged

Volume de contratações com carteira assinada é o melhor para o mês desde 2020. Em março, saldo de admissões formais foi 25,7% maior do que o apresentado no mesmo mês do ano passado (194.372). Em relação aos primeiros três meses do ano, o saldo é 33,9% maior do que as 536.869 novas admissões CLT contabilizadas entre janeiro e março do ano passado.

Na comparação com fevereiro, há uma desaceleração. Em relação ao mês anterior, quando as contratações formais superaram os 306 mil, o saldo de admissões com carteira assinada em março foi 20% inferior. Em janeiro, foram 168.010 postos abertos.