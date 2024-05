Agrishow tem crédito para pequeno produtor, mulheres e quem perdeu safra

Já o banco Santander, têm ofertado consórcios com 20% de desconto na taxa de administração, além de isenção da comissão (taxa flat 0%), trabalhando tanto as Cédulas de Produto Rural (CPRs) quanto investimentos mais tradicionais, como o Multiagro.

A CPR é a solução indicada pelo banco "para produtores rurais, cooperativas e agroindústrias que precisam antecipar recursos para aplicar na sua atividade de acordo com a entrega da produção rural ou estocada". O Multiagro, por sua vez, carro-chefe de investimentos da empresa, "é direcionado ao produtor (pessoa física ou jurídica) que quer fazer investimentos e modernizar sua produção com equipamentos nacionais e importados."

Para financiamento de energia solar e outros projetos sustentáveis, o Multiagro tem flexíveis, com IOF de 0,38%, ou pode-se optar pela linha de financiamento Energia+, com parcelamento de até 96 meses e até 120 dias de carência para pagamento da primeira parcela. "O cenário de safra e da economia nos direciona a apostar em financiamentos mais longos e com taxas pós-fixadas para dar mais folego e segurança aos clientes. Tivemos um pouco de turbulência no setor neste início de ano com queda de produtividade e preço, por isso trouxemos para a maior feira agro do país as melhores soluções para apoiar o produtor em todas as frentes", aponta Carlos Aguiar, Diretor de Agronegócios do Santander.

A Sicoob Credicitrus também anunciou ofertas especiais que serão mantidas até 28 de junho, com verbas para aquisição de insumos dentro do convênio de intercooperação com a Coopercitrus; custeio agrícola/pecuário e consórcio para máquinas, veículos e energia fotovoltaica.