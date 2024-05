Famílias no campo se modernizam e público comprador da Agrishow rejuvenesce

Censo Agro 2026

O presidente do IBGE, Marcio Pochmann, que participou esta semana de coletiva na 29ª edição da Agrishow junto com representantes da Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG) e da Agrishow, informou que o instituto está em fase de os preparativos do para a realização da 12ª edição do Censo Agropecuário Brasileiro, maior e mais importante levantamento feito no país sobre o setor - a pesquisa é feita desde 1920.

O próximo levantamento, que será divulgado em 2026, deve recorrer a dados de bancos e cooperativas para otimizar custos e usar questionários pela internet nas propriedades rurais que tiverem cobertura. Além de estruturas, territórios, economia e produção, o novo censo deve investigar o perfil dos produtores, "a dinamização produtiva ditada pelas inovações tecnológicas" e indicadores ambientais.

"A presença inédita do IBGE na Agrishow representa mais um passo do Instituto no movimento que a instituição está fazendo para ouvir a sociedade, neste caso em especial o setor agropecuário brasileiro. O 12º Censo Agropecuário nos permitirá uma análise de um setor tão dinâmico como é o setor agropecuário no Brasil", disse Pochmann em nota de divulgação.

Atuante no Centro Oeste e em Minas Gerais com produção de soja, milho, sorgo, feijão, trigo, Ampessan descreve um cenário no agro que com certeza vai renovar o censo brasileiro sobre o setor.

Os novos maquinários e softwares agrícolas, para ele, devem impactar o entendimento da nova geração sobre as relações de produção. "Quanto mais facilidade a gente vê em empregar e o quão rentável se torna, [mais] diminui o desperdício e principalmente o seu gasto de tempo. Você pega uma máquina dessas e consegue realmente uma tarefa executada com mais eficácia, é o grande diferencial", aponta Ampessan.