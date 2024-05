Franquia de pipocas provoca equipe para diversidade: 'De dentro para fora'

Liderando a empresa ao lado da sua mãe e mentora, a chef diz que 80% das franqueadas da empresa são mulheres e que deseja aumentar a presença de mulheres negras nesse espaço.

Nós fazemos uma comunicação para atrair e para dizer para as mulheres que elas podem investir, que elas podem empreender, que esse ambiente é para elas. [...] E estamos fazendo outro movimento de trazer novas franqueadas pretas. Começo a me comunicar com mulheres negras para que elas saibam o quanto é importante que elas sejam representativas para outras meninas.

Elaine Moura, CEO do Grupo PopCorn Gourmet

Divã de CNPJ:

