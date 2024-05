Franquia que não vai bem é como paciente na UTI, diz CEO da PopCorn Gourmet

Na experiência da CEO do grupo, uma franquia deixa de trazer bons resultados por falta de bons controles de estoque, de contratações adequadas para o tamanho do negócio e de envolvimento do empreendedor com o dia a dia da unidade.

A pessoa para de conferir, confia em alguém e quando vê o buraco está longe. Enquanto franqueador, fazemos essa troca, porque a transferência de conhecimento não é só o que eu sei, é o conhecimento de outro franqueado.

Elaine Moura

Além do contato direto com Eliane para gestão no negócio, muitas vezes a PopCorn Gourmet conecta seus franqueados para que eles compartilhem experiências de como conseguiram resolver problemas, uma maneira de inspirar empreendedores que enfrentam os mesmos desafios. "Trazemos uma prova social muito mais forte, que é um franqueado que está no mesmo barco que ele".

Divã de CNPJ:

