Se o cliente não gosta do projeto, tire seu ego da frente, diz designer

"Essa parte do conceito, da história, é uma coisa que ajuda muito. Se o cara é um empresário que tem visão de marketing, ele vai entender que aquela história que você criou vai ajudar ele a vender ali na frente, de quem vai vender a campanha". Paulo Biacchi, designer industrial

O espaço para comentar aspectos do projeto e até começar um processo de convencimento, depende, também, de como é o relacionamento entre quem compra e quem desenvolve um produto. Trabalho é relacionamento. O contato para você vender um projeto também é relacionamento. "O parceiro ou parceira comercial precisa ser agradável para você argumentar".

Divã de CNPJ

O videocast é exibido toda segunda-feira, às 18h30, no Canal UOL e no Youtube do UOL. A versão em áudio do programa também fica disponível nas plataformas de podcast. Confira o programa completo com Paulo Biacchi a partir de segunda-feira: