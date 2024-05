BC: tragédia no RS deve atingir preços dos alimentos e elevar a inflação

O presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, afirmou nesta sexta-feira (24) que os analistas financeiros com as projeções mais baixas para a inflação deste ano trabalham com uma evolução "mais comportada" do preço dos alimentos. O cenário pode ser alterado com a tragédia que atingiu o Rio Grande o Sul nas últimas semanas. O estado é responsável por 70% do arroz produzido no Brasil.

O que aconteceu

Roberto Campos Neto avalia que "efeito Rio Grande do Sul" vai impactar no preço dos alimentos. Durante participação em evento promovido pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), ele observa que, mesmo com a safra de arroz já colhida, o fenômeno tem potencial para fazer com que a inflação de 2024 seja maior do que a esperada anteriormente. A projeção atual do mercado financeiro prevê alta de 3,8% do IPCA neste ano.