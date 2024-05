Arquiteto deixou de fazer projetos com concreto:'Não é sustentável'

Há quatro anos, o escritório do arquiteto Guto Requena não faz qualquer projeto com uso principal de concreto. Pesquisador de novas formas de tecnologia e sustentabilidade na arquitetura, ele explicou a decisão e suas preocupações com inovação no Divã de CNPJ do Canal UOL:



Concreto não é sustentável, a maneira de se construir não é sustentável. A madeira laminada é uma excelente alternativa especialmente no Brasil [...] A arquitetura está vivendo uma revolução no mundo. E o Brasil tem tudo para ser vanguarda. Guto Requena, arquiteto

Esse tipo de madeira que Guto uso como uma das matérias-primas principais dos projetos que desenha são processadas em fábricas para que as chapas vegetais ganhem resistência. Com o tratamento, elas são usadas para construir casas, apartamentos e qualquer outro projeto com o apoio de outras tecnologias.

Mas as escolhas do arquiteto tem um custo financeiro para além da compra do material e contratação de profissionais que saiam trabalhar com madeira laminada. "Eu já perdi três grandes cliente no ano passado", conta Guto.