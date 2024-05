Desemprego cai a 7,5% no tri até abril, menor taxa do período em 10 anos

Mesmo em queda, desemprego atinge 8,2 milhões de brasileiros. O total corresponde a um recuo de 9,2%, o equivalente a 882 mil pessoas a menos na busca por uma colocação profissional ante o mesmo trimestre móvel do ano passado. Há um ano, eram 9,1 milhões na condição de desocupados.

A análise anual é favorável em relação ao patamar da taxa de desocupação que, no trimestre encerrado em abril de 2024, segue como a menor para esse trimestre móvel, desde abril de 2014. Isso revela a manutenção da tendência de redução desse indicador, que vem sendo observada desde 2023.

Adriana Beringuy, coordenadora de Pesquisas Domiciliares do IBGE

Variação acompanha o resultado do primeiro trimestre. Nos três primeiros meses de 2024, a taxa de desemprego no Brasil foi de 7,9%. O percentual corresponde também ao menor nível dedos últimos dez anos. O recuo foi seguido pelo menor patamar de desocupação em 21 estados e no Distrito Federal.

A população ocupada chegou a 100,8 milhões entre fevereiro e abril. Sem variação estatisticamente significativa no trimestre, o número de brasileiros inseridos na força de trabalho cresceu 2,8%, o equivalente a 2,8 milhões de pessoas no ano.

Número de profissionais com carteira assinada bate recorde. O volume de trabalhadores formais atingiu 38,188 milhões no trimestre finalizado em abril. Segundo o IBGE, o valor é o maior da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. No período, o total de trabalhadores sem carteira também foi recorde: 13,5 milhões.